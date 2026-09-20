Росіяни атакували Україну 138 БпЛА. Скільки знешкодила ППО

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У ніч на 20 вересня Росія атакувала Україну 138 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це повідомили Повітряні сили.

Дрони летіли з таких напрямків: Орел, Міллерово — Росія, а також з тимчасово окупованих територій — Донецьк і Гвардійське (Крим). Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

ППО знешкодила 101 БпЛА. Збити не вдалося дрони, які впали в 17 місцях, уламки впали ще в пʼятьох. Зокрема, внаслідок російського удару по Київщині загинули троє людей, серед них — двоє трирічних дітей. Також пошкоджений приватний будинок, повідомили в ДСНС.