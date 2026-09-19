Україна закликала закрити центри «Російський дім» у країнах, де цього ще не зробили

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Україна офіційно звернулася до урядів країн, де діють мережі російських культурних центрів «Російський дім», із закликом закрити установи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, ці російські установи є інструментами дезінформації, дестабілізації та шпигунства. Центри працюють щонайменше в семи європейських країнах. Ще масштабнішою є діяльність цієї мережі в Африці, Центральній та Східній Азії, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Південній Америці.

У Кишиневі «Російський дім» закрили 5 липня. Це сталося тому, що в листопаді 2025 року Молдова вийшла з міжурядового договору про культурні центри, який підписала з РФ у 1998 році.

Також один з таких центрів мають закрити в Берліні, повідомляла нещодавно Німеччина. «Російським домом» у німецькій столиці керує російське держагентство «Росспівробітництво», яке з 2022 року перебуває під санкціями ЄС. Водночас санкції дозволяють організації утримувати свої будівлі.

Діяльність центрів «Російській дім» регулюють дві угоди між Німеччиною та Росією. Одна підписана у 2013 році й стосується земельної ділянки на Фрідріх-штрасе, вона діє 99 років. Друга, укладена у 2011 році, регулює роботу культурних та інформаційних центрів — цю угоду можна односторонньо розірвати раз на п’ять років, наступна така дата буде 7 червня 2027 року.