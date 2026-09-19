У Пакистані стався теракт біля відділку поліції — 31 людина загинула, ще понад 100 поранені

Новини

У місті Кохат на півночі Пакистану через вибух і збройний напад на поліцейський відділок відомо про 31 загиблого, зокрема 16 поліцейських. Понад 100 людей поранені.

Про це пишуть Reuters та AFP.

18 вересня невідомий вʼїхав на автомобілі, начиненому вибухівкою, у будівлю поліції, коли офіцери та їхні родини молилися в мечеті. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання пакистанських талібів.

На відео, яке опублікували рятувальники, видно зруйновану огорожу та людей, які намагаються витягти поранених з-під уламків, доки на місце події прибувають машини швидкої допомоги. У поліції повідомили, що всі семеро нападників загинули внаслідок вибуху та подальшої перестрілки, що тривала й 19 вересня.