Держдеп США схвалив продаж Україні засобів ППО і ракет майже на $2,7 млрд

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NATO / Website

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні засобів ППО, техніки для них і ракет майже на $2,7 млрд.

Про це повідомила пресслужба Держдепу.

Також Держдеп схвалив продаж супутнього обладнання та послуг з модернізації цієї зброї. У заяві йдеться, що Україна подала запит на таке озброєння:

ракети S-300 Clone;

ракети GAM-67;

імпровізовані транспортно-пускові установки (ITEL 1.5);

радіолокаційні станції RPS 202 для протидії БпЛА;

ракетні комплекси ППО з лазерним наведенням та збільшеною дальністю дії;

комплекти для модифікації мобільних пускових систем.

Ще в списку — запчастини, різні матеріали, технічні та логістичні послуги, а також витратні матеріали.

Україна фінансуватиме угоду за рахунок європейських внесків та коштів з програми «Зовнішнє військове фінансування» (FMF) США. Кошти з програми FMF будуть зараховані як внесок США до Фонду інвестицій у відновлення України.

Головного підрядника оберуть через тендер.