Держдеп США схвалив продаж Україні засобів ППО і ракет майже на $2,7 млрд
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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NATO / Website
Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні засобів ППО, техніки для них і ракет майже на $2,7 млрд.
Про це повідомила пресслужба Держдепу.
Також Держдеп схвалив продаж супутнього обладнання та послуг з модернізації цієї зброї. У заяві йдеться, що Україна подала запит на таке озброєння:
- ракети S-300 Clone;
- ракети GAM-67;
- імпровізовані транспортно-пускові установки (ITEL 1.5);
- радіолокаційні станції RPS 202 для протидії БпЛА;
- ракетні комплекси ППО з лазерним наведенням та збільшеною дальністю дії;
- комплекти для модифікації мобільних пускових систем.
Ще в списку — запчастини, різні матеріали, технічні та логістичні послуги, а також витратні матеріали.
Україна фінансуватиме угоду за рахунок європейських внесків та коштів з програми «Зовнішнє військове фінансування» (FMF) США. Кошти з програми FMF будуть зараховані як внесок США до Фонду інвестицій у відновлення України.
Головного підрядника оберуть через тендер.