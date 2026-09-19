Росіяни вночі атакували Україну двома протикорабельними ракетами та 174 дронами. Скільки знешкодила ППО

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ДСНС Сумщини

Росіяни вночі атакували Україну двома протикорабельними ракетами «Циркон» та 174 дронами типу Shahed (половина з них — реактивні), «Гербера», баражуючими боєприпасами «Бандероль»/«Дань-Т», дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

ППО знешкодила три «Бандеролі» та 138 дронів. РФ влучила в 15 місцях, уламки впали ще в девʼяти.

Зокрема, в Одесі росіяни пошкодили адмінбудівлю.

У Балаклії на Харківщині загинули двоє людей.

У Сумах через авіаудар загинули двоє людей, постраждали ще вісім. Спалахнули автівки та багатоповерхівка.