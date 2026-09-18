Росіяни вдарили по центру Одеси, є постраждалі

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Олег Кіпер / Одеська ОДА (ОВА)

Російська армія під вечір два рази вдарила по центру Одеси — постраждали 11 людей.

Удари пошкодили адмінбудівлю та спричинили пожежу.

За добу на Херсонщині від атак постраждали троє людей. Удари пошкодили будинки, автівки та ринок.

На Дніпропетровщині постраждала одна людина. Атака пошкодила будинки, автівки та магазин.

На Харківщині кількість постраждалих від ранкового удару по потягу зросла до 8.

Також російська армія вдарила по багатоповерхівці в Сумах — під завалами можуть бути люди.

На Київщині постраждали двоє людей. Атака пошкодила склади та спричинила пожежі.

У Павлограді на Дніпропетровщині після атаки спалахнула пожежа.