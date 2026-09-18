Зеленський: На першому саміті «Карпатської вісімки» підготували понад 50 угод на €1 млрд

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Офіс президента

На першому саміті «Карпатської вісімки» підготували понад 50 угод, загальна сума яких перевищує мільярд євро. Також представили 95 інвестиційних проєктів на €40 мільярдів — на саміті було 170 представників Карпатських регіонів.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський.

Він уточнив, що до половини угод припадає на енергетику. Ідеться про сонячну і вітрову енергетику, накопичення енергії та газові сховища. На саміті також запропонували створити Карпатський вітроенергетичний кластер потужністю 1,5 гігавата.

За словами Зеленського, Карпати можуть стати постачальником енергії для Європейського Союзу. На зустрічі обговорили розбудову логістики й промисловості — це нові транспортні коридори, логістичні хаби та термінали, а також нове промислове виробництво.