FT: У ЄС пропонують залишити Усманова під санкціями, але розморозити його активи та дозволити в’їзд до Євросоюзу

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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Європейська служба зовнішніх зв’язків запропонували залишити російського олігарха Алішера Усманова в списку санкцій, але розморозити активи й дозволити йому вʼїзд до Євросоюзу.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела серед дипломатів.

Цей компроміс запропонували для того, щоб ЄС зміг продовжити дію санкцій проти Росії. Вони передбачають обмеження проти понад 3 тисяч людей і компаній, серед яких й Усманов. Однак 14 вересня посли держав блоку не змогли домовитися про продовження санкцій проти Росії. Їх мають обговорити ще раз 21 вересня.

За словами співрозмовників, Німеччина, Італія і ще деякі країни готові погодитися на цей компроміс.

Водночас низка країн ЄС виступають проти будь-якого послаблення санкційного режиму. На їхню думку, це може створити юридичний прецедент, яким у майбутньому скористаються інші олігархи для оскарження санкцій ЄС у судах. Один з дипломатів ЄС зазначив, що наразі не бачить рішення, яке могло б задовольнити всі сторони.