Bloomberg: Саудівська Аравія наступного місяця не постачатиме нафту в Європу через атаку на головний нафтопровід країни

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Компанія Saudi Aramco повідомила щонайменше двом європейським нафтопереробним підприємствам, що наступного місяця поставок нафти не буде. Це сталося після атаки на головний нафтопровід країни «Схід — Захід».

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазвичай європейські клієнти отримують нафту із Саудівської Аравії за так званими довгостроковими контрактами — це забезпечує стабільні щомісячні поставки. Наступного місяця ці поставки не відбудуться. За даними джерел, це рішення стосується всіх європейських покупців.

Саудівська Аравія призупинила роботу трубопроводу «Схід — Захід» минулого тижня після атаки дронів з Іраку. Його частково перезапустять впродовж кількох днів, а повністю відновлять роботу протягом шести тижнів.

Європейські нафтопереробні заводи зазвичай отримують саудівську нафту через єгипетський середземноморський порт Сіді-Керір, який з’єднаний із Червоним морем трубопроводом. За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), у червні європейські країни, що входять до ОЕСР, імпортували із Саудівської Аравії 577 тисяч барелів нафти на добу.