У США відхилили звіт ООН про скоєний ними в Ірані злочин — удар по школі та спорткомлексу

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Держдепартмент США заперечує висновки ООН щодо імовірних воєнних злочинів в Ірані, зокрему удару по школі та спорткомклексу.

Про це пишуть ABC News і свідчить звіт ООН.

Зокрема, у документі йдеться про удар по початковій школі в місті Мінаб, який, за версією розслідувачів, був не простою недбалістю, а відверто необачним кроком з усвідомленням ризиків для цивільних (тоді загинули понад 150 людей, зокрема приблизно 120 школярів).

У звіті ООН засудили й удар по спортивному центру в Ламерді та визнали злочином (загинули 22 людини). Тоді Центральне командування США заявило, що американські війська не завдавали жодних ударів по місту Ламерд того дня.

У Вашингтоні заявили, що взагалі не довіряють висновкам звіту, нагадавши, що адміністрація Трампа вийшла з Ради ООН з прав людини через її «антиамериканську риторику та потакання репресивним режимам».

Водночас у доповіді місії ООН зазначається, що іранська влада теж причетна до злочинів проти людяності — йдеться про жорстокі репресії проти власного населення, де реальна кількість жертв значно перевищує офіційні дані (3 038 загиблих, 25 000 поранених).

Силовики масово розстрілювали натовпи в усіх 31 провінціях, унаслідок чого загинула щонайменше 221 дитина, а тисячі демонстрантів зазнали важких поранень. Режим застосовував пʼятимісячне блокування інтернету, свавільні арешти, катування та напади на медичні заклади, приховував тіла загиблих і вимагав викуп у їхніх родин.

Наразі Тегеран посилив хвилю страт: з березня по серпень 2026 року вже стратили щонайменше 29 людей, а ще понад 70 опинилися під загрозою смертної кари.