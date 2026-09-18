«Зроблю для цього все». Фіцо заявив, що Словаччина не воюватиме «через якусь 5 статтю» НАТО

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Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не має наміру виконувати зобовʼязання за 5 статтею НАТО та брати участь у захисті союзників, якщо на них нападе інша країна.

Про це Фіцо сказав під час зустрічі зі студентами та медиками в Прешові.

«Я не бажаю, щоб Словаччина була частиною якогось військового конфлікту через якусь 5 статтю. Так, ми є членами НАТО, ми поважаємо це, дбаємо про співпрацю та виконання своїх зобовʼязань, але як премʼєр-міністр я зроблю все, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт», — заявив Фіцо.

Він говорив про загрозу війни у Європі, але не назвав Росію агресором або джерелом військової загрози. Проте розкритикував європейських політиків за «войовничу риторику».

«Іноді зʼявляється тенденція підміняти нездатність вирішувати такі проблеми, як нелегальна міграція, конкурентоспроможність, високі ціни на енергоносії тим, що ми пропонуємо ось ці войовничі розмови: мовляв, давайте, давайте битися. З ким ми хочемо битися?» — додав премʼєр.

Він також сказав, що не уявляє ситуації, за якої Словаччину можуть зобовʼязати спрямувати тисячі військових для участі у бойових діях.

Фіцо також розповів, що 18 вересня приїде до Києва, де проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським і премʼєр-міністром Сергієм Корецьким. До України прибудуть також голови урядів інших країн Європи.