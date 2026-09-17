Потяги курсуватимуть за розкладом під час «жовтої» тривоги. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози.
Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.
Відтепер за «жовтого» рівня потяги курсуватимуть за розкладом, здійснюватимуться посадка і висадка пасажирів. За «червоного» рівня посадку і відправлення потягів призупинятимуть, а пасажирів направлятимуть в укриття.
«Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух потягів і розосереджувати вагони та пасажирів залежно від ситуації на місці, зокрема щоб не допускати скупчення людей.
Також «Укрзалізниця» разом з обласними військовими адміністраціями та громадами має розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях. Інформація про рівень загрози надходитиме автоматично, щоб рішення про зміну роботи залізниці ухвалювали без затримок.
Міністерство внутрішніх справ і Нацполіція посилять охорону вокзалів і супровід евакуації. Регіони також мають узгодити графіки міського транспорту з рухом потягів, особливо вночі, і пришвидшити встановлення мобільних укриттів.
- На початку вересня у столиці змінили механізм оголошення повітряної тривоги та ввели два рівні: «жовтий» — у разі дронової атаки, «червоний» — у разі ракетної та ракетно-дронової.