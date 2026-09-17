Егоїстичні підстави підтримувати Україну ще ніколи не були такими переконливими. Світові медіа про війну 17 вересня

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«Бабель»

Редакція The Economist пише про те, як останнім часом змінилася війна. Лише кілька місяців тому здавалося, що Росія загрузла. Тепер динаміка змінилася. Окрім нових реактивних дронів, РФ будує власну версію американського Starlink, що загрожує наступного року надати їй велику перевагу в дальніх ударах. Ця нова зброя не принесе Росії раптової перемоги, але Путін вірить, що вона зламає рішучість українців. Ситуацію погіршує те, що українська політична атмосфера в Україні зіпсувалася на тлі нарікань, що президент Володимир Зеленський централізував владу, а корупція процвітає. Україна та її західні партнери повинні довести, що Путін помиляється, хоча до зими це зробити неможливо. Дозвіл використовувати Starlink для ударів по РФ може допомогти знищити російські пускові установки. Також у пріоритеті швидше отримати європейські кошти, адже обіцянки про $60 мільярдів військової допомоги залишаються невиконаними, а дефіцит в українському бюджеті становить $27 мільярдів.

Європа і так вже багато зробила для України. Однак моральні аргументи продовжувати підтримку залишаються вагомими, тоді як егоїстичні ще ніколи не були такими переконливими. Путін вважає, що воює з Європою, яка до війни не готова. Тож Європа має вчитися в України, підтримуючи її.

Редакційна колегія Bloomberg присвятила матеріал мирному процесу. Візит посланців Дональда Трампа, схоже, мало що дав. Проблема в тому, що у Кремлі досі вважають Україну меншою, слабшою і позбавленою союзників, які могли б стримати нове вторгнення. Перш ніж будь-які мирні пропозиції зможуть отримати підтримку, Білий дім має зруйнувати віру Путіна в те, що час на його боці. У нього мало стимулів іти на компроміси, поки він не побачить результатів атак на енергетичну інфраструктуру та можливої часткової мобілізації. Завдання для тих, хто підтримує Україну, полягає в тому, щоб забезпечити невдачу цих зусиль, підсумовує редакція.

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