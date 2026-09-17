Литва виявила на кордоні з Білоруссю 12 тунелів, які могли використовувати мігранти

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Литва з квітня до серпня виявила 12 тунелів під кордоном з Білоруссю, які могли використовувати для нелегального переходу мігрантів.

Про це заявив керівник МВС Литви Мартінас Кателінас, передає dpa.

За словами міністра, литовська Прикордонна служба розробила план дій після виявлення тунелів. Також країна посилила співпрацю з європейським агентством Frontex і приватними організаціями.

Литва тестує георадари та закуповує спеціальне обладнання для пошуку підземних тунелів. У країні також посилили охорону кордону та будують прикордонну огорожу.