На Львівщині від вибуху біля будівлі ТЦК постраждав військовий. Вибухівку могли підкинути з вулиці

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УНІАН

У місті Миколаєві Львівської області пролунав вибух біля входу до будівлі Стрийського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Поранень зазнав військовослужбовець.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Там кажуть, що вибухнув пристрій, який, попередньо, підкинули з вулиці невідомі люди.

Постраждалого військового госпіталізували у стані середньої важкості. На місці вибуху працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група, обставини події встановлюють.