На Львівщині від вибуху біля будівлі ТЦК постраждав військовий. Вибухівку могли підкинути з вулиці
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
УНІАН
У місті Миколаєві Львівської області пролунав вибух біля входу до будівлі Стрийського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Поранень зазнав військовослужбовець.
Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.
Там кажуть, що вибухнув пристрій, який, попередньо, підкинули з вулиці невідомі люди.
Постраждалого військового госпіталізували у стані середньої важкості. На місці вибуху працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група, обставини події встановлюють.