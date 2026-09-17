Ірина Плетньова, яку відкликали з посади за ініціативою мешканців, поки залишається мером Умані. Суд призупинив рішення партії

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Ірина Плетньова / Facebook

Черкаський адміністративний суд призупинив дію рішення зʼїзду партії «За майбутнє», на якому відкликали з посади міську голову Умані Ірину Плетньову.

Про це Плетньова повідомила у відео у Фейсбуку.

Вона подякувала суду за обʼєктивний розгляд її справи та заявила, що продовжує працювати й відстоюватиме свою позицію.

Плетньова наголосила, що під час процедури її відкликання зафіксували деякі порушення. Серед них — підписи людей, які не мають стосунку до громади, або померлих, однакові або схожі почерки на листах, а також порушення процедури створення ініціатвиної групи та збору підписів. Ці обставини, за її словами, врахував суд.

«Ці обставини потребують належної перевірки та правової оцінки. Для мене це питання не особистих конфліктів чи політичних протистоянь. Є факти, вони мають бути перевірені. Є докази, вони мають отримати правову оцінку», — додала Плетньова.