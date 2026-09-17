Біля станції «Академік Вернадський» народилося перше тюленя цього сезону

Новини

Національний антарктичний науковий центр

Біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» народилося перше дитинча тюленя Ведделла цього сезону.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

В Антарктиці зараз початок весни, і саме в цей час самиці тюленів Ведделла народжують дитинчат. Перше з них з’явилося на світ на острові Вінтер — навпроти острова Галіндез, де розташована станція.

Біологи 31-ї української експедиції помітили народження малюка завдяки зграї мартинів, які кружляли між островами Вінтер і Скуа, потім це підтвердили дроном.

Науковці взяли зразки плаценти для молекулярно-генетичних досліджень і перевірки на вміст забруднювачів. За спостереженнями біологів, дитинча та його мати почуваються нормально.

У перші дні життя маля важить приблизно 25—30 кг, але швидко набирає вагу завдяки молоку самиці. Воно має жирність приблизно 54%. Тож за три місяці вигодовування дитинча може важити до 90 кг. Для порівняння, дорослі тюлені Ведделла важать близько 400 кг.

Стать малюка поки невідома, тому полярники пропонують придумати йому універсальне ім’я. Пропозиції приймають у коментарях до допису наукового центру в соцмережах до 20 вересня, а автор найцікавішого імені отримає шеврон 31-ї експедиції.