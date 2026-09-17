Rzeczpospolita: Польща передасть Україні ракети до Patriot у новому пакеті допомоги

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Польща передасть Україні кілька ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot у межах нового пакета військової допомоги на €50 мільйонів.

Про це пише Rzeczpospolita із посиланням на джерела в польських урядових і військових колах.

Кілька днів тому Міністерство оборони України повідомило, що Польща готує новий пакет допомоги на €50 млн. Туди мають увійти, зокрема, засоби протиповітряної оборони.

Оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак підтвердив Rzeczpospolita, що в пакеті будуть ракети для Patriot. За його словами, йдеться про невелику кількість — «ніхто не говорить про масові поставки».

Польське Міноборони не спростовувало цю інформацію. Там заявили, що готують новий пакет допомоги з технікою, яку польська армія виводить з експлуатації або більше не використовуватиме, але яка може бути корисною Україні.

Польща розраховує, що в обмін на передачу Україні військової техніки зможе отримати українські технології у сфері безпілотників і ракет. Зокрема, Польща зацікавлена в українських безпілотниках, які вже використовують на полі бою.

Водночас переговори щодо українських технологій, за даними Rzeczpospolita, наразі не просуваються на політичному рівні. Медіа пов’язує це із суперечкою між Польщею та Україною після того, як президент Володимир Зеленський назвав одну з військових частин на честь діячів УПА.