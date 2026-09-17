Під виглядом студентів. У Росії на заводі з виробництва дронів у Татарстані працюють до 25 тисяч робітників з КНДР

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До 25 тисяч жителів Північної Кореї працюють у Росії на виробництві безпілотників, зокрема на обʼєктах в «Алабузі» Татарстан — там збирають безпілотні літальні апарати.

Про це пише Bloomberg з посиланням на звіт Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій.

Північнокорейські робітники їдуть до РФ під виглядом студентів, щоб обійти санкції. У середньому такий робітник заробляє $7 500 на рік, але більшу частину цих грошей одразу забирає влада. Бувають випадки, коли держава конфіскує навіть більше, ніж людина взагалі змогла заробити.

Здебільшого їх залучають до будівництва, сільського господарства та простих обробних робіт. Влада КНДР жорстко контролює пересування робітників та їхнє спілкування з місцевими й іноземцями. Якщо робітник вирішить втекти — його родині в Північній Кореї загрожує розправа.

Загалом зараз у Росії перебуває до 30 000 робітників із КНДР. Їхня щомісячна зарплата в РФ може бути впʼятеро вищою, ніж у Китаї, тому вони дедалі частіше обирають Росію.