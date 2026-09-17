Росія атакувала Україну 157 БпЛА та ракетами. Під ударом були Київ і Одеса

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Українська ППО вночі знешкодила 124 зі 157 російських дронів і сім «Бандеролей». Влучання фіксують у 36 місцях, у пʼяти — впали уламки.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Також росіяни атакували Україну протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М» / С-400 / KN-23 і чотирма ракетами морського базування «Калібр».

Зокрема, у Києві через російські удари 16 постраждалих. Пошкоджені офісна будівля та житловий будинок у Дніпровському районі. У Соломʼянському районі зруйнована складська будівля.

Внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджена багатоповерхівка, також є зруйновані будинки. Шість людей постраждали, серед них двоє дітей.

У Запоріжжі росіяни вдарили по промислових обʼєктах. Троє постраждалих.

У Кропивницькому під атакою був обʼєкт критичної інфраструктури.