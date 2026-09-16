Анонімні хакери зламали цифрову систему Центральної виборчої комісії РФ перед виборами

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Хакерське угруповання CikLeak заявило, що зламало цифрову інфраструктуру Центральної виборчої комісії Росії та завантажило звідти внутрішні документи. Це сталося за кілька днів до виборів до російської Держдуми.

Про це CikLeak повідомило у своїй заяві.

За словами хакерів, вони також отримали доступ до систем підрядників ЦВК, зокрема «Ростелекому» і «Цифротеху», які беруть участь у розробці системи ГАС «Вибори» 2.0.

Після атаки у хакерів опинилися внутрішні документи, записи телефонних розмов, паролі та листування співробітників. Архів хакери передали опозиційним російським журналістам з медіа «Важливі історії», які підтвердили його справжність.

У CikLeak заявили, що не намагалися втручатися в роботу виборчих комісій чи саме голосування. Натомість хакери хочуть показати зсередини, як працює російська виборча система та як влада може фальсифікувати вибори.