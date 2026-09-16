У Гаазі засудили експрезидента Косова Хашима Тачі за злочини, скоєні під час війни

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Wikipedia / Koch / MSC

У Гаазі до 25 років позбавлення волі засудили експрезидента Косова Хашима Тачі за воєнні злочини, скоєні під час Косовської війни у 1998–1999 роках.

Про це пише Reuters.

Його визнали винним у вбивствах, тортурах і незаконному утриманні під вартою — ці злочини він вчиняв, коли був політичним командиром Армії визволення Косова. Зокрема, трибунал визнав його винним у вбивстві 96 політичних опонентів і ймовірних колаборантів сербських сил.

Wikipedia / Koch / MSC

Сам Тачі заперечував усі звинувачення.

Що передувало

У 1998–1999 роках між Армією визволення Косова та сербськими силами тривали бойові дії, які зупинилися після втручання НАТО і призвели до загибелі понад 10 000 осіб, більшість із яких були етнічними албанцями.

У 2008 році Косово проголосило незалежність, яку визнали понад 100 країн ООН. Попри це Сербія вважає Косово своєю автономною територією.

Україна досі офіційно не визнає суверенітет регіону. Зокрема, 8 серпня в Белграді президент Володимир Зеленський зустрівся із сербським колегою Александаром Вучичем. Там Зеленський заявив, що Україна завжди поважала територіальну цілісність своїх партнерів, тому «позиція щодо одностороннього проголошення незалежності Косова залишається незмінною» — тобто Косово є частиною Сербії.