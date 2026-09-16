Сили оборони атакували літак Су-24 в окупованому Криму, а також місце запуску БпЛА росіян

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Сили оборони уразили російський літак Су-24 на аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму, також атакували місце запуску БпЛА в окупованому Донецьку.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також у Старомлинівці та Покровську Донецької області й у Покровському Запорізької області українські військові атакували пункти управління БпЛА росіян. У Довжанську на Луганщині уразили склад боєприпасів противника.

У Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області атаковані бази зберігання паливно-мастильних матеріалів.

У Генштабі уточнили, що також завдали удару по постах технічних засобів розвідки «Гренадер» у Криму.