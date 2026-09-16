Росія атакувала Україну 80 БпЛА. Скільки збила ППО (оновлено)

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У ніч на 16 вересня Росія атакувала Україну 80 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», а також дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила 63 БпЛА, у семи місцях дрони влучили, ще у двох — впали уламки.

Безпілотники летіли з напрямку Росії (Орел, Курськ, Міллерово) і тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У Києві вранці внаслідок російської атаки БпЛА горіли складські будівлі у Святошинському районі. Постраждала одна людина.

Також росіяни атакували потяг Київ — Миколаїв. Локомотивну та поїзну бригади, а також пасажирів евакуювали. Постраждалих немає.

На Дніпропетровщині БпЛА атакував рейсовий автобус у Нікопольському районі. Пʼятеро людей загинули, щонайменше сім поранені.