Генштаб: Росіяни втратили на фронті 1 530 своїх військових і пʼять броньованих машин

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Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

На війні проти України за останню добу росіяни втратили на фронті 1 530 військових, 27 артилерійських систем і сотні одиниць іншої техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни залишилися без пʼятьох бойових броньованих машин, однієї реактивної системи залпового вогню, чотирьох ППО, чотирьох наземних робототехнічних комплексів, 789 БпЛА, 374 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і двох одиниць — спеціальної.

Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.