Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2027 рік. На оборону передбачили майже 4,9 трлн грн

Новини

Уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. На оборону в ньому заклали 4 трильйони 885 мільярдів гривень — це майже 44% ВВП України.

Про це повідомили премʼєр-міністр Сергій Корецький та Мінфін.

Доходи в наступному році очікуються на рівні 5,65 трильйона гривень (на 8,7% більше, ніж у плані на 2026 рік), а видатки — 7,27 трильйона (на 13,5% більше, ніж у 2026-му). Потреба в міжнародній підтримці у 2027 році становитиме $52,6 мільярда.

Мінімальна заробітну плату з 1 січня 2027 року планують встановити у розмірі 9 546 гривень (на 899 гривень більше, або +10,4%, ніж у 2026-му).

На освіту в проєкті бюджету передбачили 328,5 мільярда гривень. Середньомісячна зарплата досвідченого вчителя зросте на 65%, як порівняти з 2025 роком, — до 27 300 гривень. Гроші також підуть на академічні стипендії, харчування школярів усіх класів і будівництво укриттів у школах.

На охорону здоров’я передбачено 292,5 мільярда гривень. Завдяки збільшенню Програми медгарантій (до 225 мільярдів гривень) середня зарплата лікаря спеціалізованої допомоги становитиме не менше ніж 30 000 гривень, а медсестри — 20 000.

Окремо уряд планує посилити підтримку бізнесу. На відповідні програми заклали 96 мільярдів гривень — майже вдвічі більше, ніж цього року. Гроші спрямують, зокрема, на доступні кредити, «єОселю», підтримку інновацій (зокрема проєкт Brave1), гранти та страхування воєнних ризиків.

На ветеранську політику передбачили 20,5 мільярда гривень. Із них 12,2 мільярда підуть на повернення ветеранів до цивільного життя — виплати, реабілітацію, психологічну допомогу та професійну адаптацію.

Внутрішньо переміщені особи отримають підтримку на 83,2 мільярда гривень, зокрема 39,6 мільярда допомоги на проживання, а 11,5 мільярда — компенсації за знищене майно.

Соціальні виплати і заходи Мінсоцполітики зростуть до 540,3 мільярда гривень. Найбільшу частку — 292,8 мільярда — спрямують на доплати до пенсій. А ще 66,4 мільярда гривень підуть на підтримку та протезування людей з інвалідністю.

Серед новацій проєкту держбюджету:

часткове (на 25%) відновлення Державного дорожнього фонду обсягом 52,8 мільярда гривень для утримання та розвитку магістралей і місцевих доріг;

18,2 мільярда гривень спрямують на компенсацію різниці в тарифах, що зменшить фінансове навантаження на комунальні підприємства та населення;

запуск нових програм підтримки молоді, спорту та розвитку пластового руху (61,5 мільйона гривень).

Проєкт бюджету вже передали до Верховної Ради. Тепер його мають розглянути депутати.