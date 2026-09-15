АЗС Київщини отримають доступ до системи фіксації дронів та інших цілей

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На Київщині АЗС отримають доступ до системи повітряної обізнаності Сил оборони. Рішення ухвалила Рада оборони області за координації Київської ОВА.

Про це повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Працівники заправок у реальному часі зможуть отримувати інформацію про рух ворожих повітряних цілей. Це дозволить їм швидше реагувати на загрози та ухвалювати рішення щодо роботи АЗС.

Влада області пояснює, що так заправки не залежатимуть лише від загального сигналу повітряної тривоги — вони матимуть більше інформації про конкретну загрозу.

Водіїв закликають під час тривог дотримуватися вказівок працівників АЗС.