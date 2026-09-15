«Відоус-Бей» став найкращою комедією, а «Пітт» — найкращою драмою: оголосили переможців премії «Еммі»

Новини

У Лос-Анджелесі 14 вересня відбулася 78-ма церемонія премії «Еммі» — головної телевізійної нагороди США. Переможців оголосили на церемонії в театрі Peacock, ведучою була акторка Марішка Гаргітей.

Про це повідомили на сайті «Еммі».

Найкращим драматичним серіалом вдруге поспіль став «Пітт». Загалом він отримав шість статуеток. Найкращим комедійним серіалом назвали «Відоус-Бей», а найкращим мінісеріалом або антологією — «Ді-Ті-Еф: Сент-Луїс».

У драматичних категоріях нагороди за головні ролі отримали Ноа Вайлі («Пітт») та Рі Сігорн («Єдина»). Серед акторів другого плану перемогли Том Пелфрі («Завдання») та Еллісон Дженні («Дипломатка»).

У комедійних категоріях найкращими акторами стали Метью Різ («Відоус-Бей») та Джин Смарт («Хитрощі»). Стівен Рут і Кейт О’Флінн отримали нагороди за ролі другого плану у «Відоус-Бей».

«Відоус-Бей» цього року встановив рекорд серед комедійних серіалів. Разом із нагородами Creative Arts Emmy він отримав 14 статуеток за сезон — шість на головній церемонії та вісім на Creative Arts Emmy. Попередній рекорд належав серіалу «Студія», який мав 13 нагород.

Саллі Філд у 79 років стала найстаршою переможницею в акторській категорії за найкращу роль у мінісеріалі, антології або телефільмі. Хіро Мураї отримав «Еммі» за режисуру комедійного серіалу і став першим азійським режисером, що здобув цю нагороду.

У категорії реаліті-змагання перемогли «Зрадники», а найкращим вар’єте-шоу стало «Пізнє шоу зі Стівеном Колбером». Нагороду за режисуру драми отримав Сол Метцстайн за «Кульгавих коней», а за сценарій драми — Вінс Гілліган за «Єдину». За сценарій комедії нагородили Кеті Діпполд за «Відоус-Бей».