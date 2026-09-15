Російський фрегат обстріляв данський гелікоптер сигнальними ракетами

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Російський фрегат обстріляв сигнальними ракетами данський військовий вертоліт — одна ракета пролетіла поруч.

Про це повідомили у військовому командуванні Данії.

Інцидент стався біля Гедсера. Під атакою опинився гелікоптер AS-550 Fennec Військово-повітряних сил Данії. Він планово знімав на фото російський фрегат, який перебував у міжнародних водах.

Міністр оборони країни Єппе Брус уточнив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Він також заперечив, що країна буде активувати статтю 4 чи 5 Статуту НАТО через цю ситуацію.

МЗС Данії назвало цей інцидент абсолютно неприйнятним і викликало посла Росії.

На ситуацію також зреагувала премʼєрка Метте Фредріксен. Вона переконана, що такі безрозсудні дії РФ спрямовані на залякування та розкол.