Росія атакувала Україну 200 БпЛА. Скільки збила ППО

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У ніч на 15 вересня Росія атакувала Україну 200 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», а також дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили.

Безпілотники летіли з напрямку Росії (Орел, Курськ, Міллерово) і тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 187 БпЛА, у семи місцях дрони влучили, ще в трьох — впали уламки.

Росіяни застосували КАБ проти села Капитолівка Ізюмського району на Харківщині, є руйнації в трьох будинках. Також Росія атакувала місто Ізюм, 77-річний чоловік отримав поранення, повідомила обласна прокуратура.

Росія атакувала вночі й Київ — у Дарницькому районі дрон влучив в АЗС, медики госпіталізували одного постраждалого. Чоловік у тяжкому стані. В Оболонському районі, попередньо, пошкоджені склади, повідомив мер Віталій Кличко.