Трамп назвав обманом побоювання щодо розвитку ШІ і заявив, що єдиним «запобіжником» є сильний президент «з високим IQ»

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Президент США Дональд Трамп розкритикував керівників американських компаній-розробників штучного інтелекту, які закликали пригальмувати розвиток ШІ. Він заявив, що побоювання щодо того, що ШІ може знищити людство, є «обманом», а від надмірних обмежень можуть збанкрутувати американські компанії.

Так Трамп зреагував у себе в Truth Social на заяву гендиректора Anthropic Даріо Амодеї. Той став першим керівником великої ШІ-компанії, який публічно закликав сповільнити розвиток технології. Амодеї заявив, що вважає ШІ здатним значно покращити життя людей, але для цього потрібні запобіжники.

Він запропонував три кроки: залучити незалежних експертів для перевірки найпотужніших ШІ-моделей, створити спільні стандарти безпеки для демократичних країн і домовитися про дотримання таких правил з авторитарними державами. Позицію Амодеї підтримали гендиректор xAI Ілон Маск і СЕО OpenAI Сем Альтман.

Водночас Трамп назвав заклики до обмежень «хворою змовою» проти штучного інтелекту і дата-центрів. За його словами, ШІ стане найбільшим двигуном економічного розвитку в історії США — більшим за нафту, золото, діаманти та навіть інтернет.

«Адміністрація Трампа не дозволила «людям» зі штучного інтелекту робити погані або потенційно погані речі, як-от Даріо (Anthropic!), який зараз вдає із себе «ідеального маленького ангела» — і ми й надалі будемо це робити!» — написав в іншому пості президент США.

За словами Трампа, ШІ не потребує додаткових «запобіжників». На його думку, єдиний необхідний контроль — «сильний і розумний президент (з високим IQ!)». «І в США такий є», — додав Трамп.

Він зазначив, що його адміністрація вже має «величезні кримінальні та регуляторні повноваження» щодо ШІ-компаній.