Трамп назвав обманом побоювання щодо розвитку ШІ і заявив, що єдиним «запобіжником» є сильний президент «з високим IQ»
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- Світлана Кравченко
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Getty Images / «Бабель»
Президент США Дональд Трамп розкритикував керівників американських компаній-розробників штучного інтелекту, які закликали пригальмувати розвиток ШІ. Він заявив, що побоювання щодо того, що ШІ може знищити людство, є «обманом», а від надмірних обмежень можуть збанкрутувати американські компанії.
Так Трамп зреагував у себе в Truth Social на заяву гендиректора Anthropic Даріо Амодеї. Той став першим керівником великої ШІ-компанії, який публічно закликав сповільнити розвиток технології. Амодеї заявив, що вважає ШІ здатним значно покращити життя людей, але для цього потрібні запобіжники.
Він запропонував три кроки: залучити незалежних експертів для перевірки найпотужніших ШІ-моделей, створити спільні стандарти безпеки для демократичних країн і домовитися про дотримання таких правил з авторитарними державами. Позицію Амодеї підтримали гендиректор xAI Ілон Маск і СЕО OpenAI Сем Альтман.
Водночас Трамп назвав заклики до обмежень «хворою змовою» проти штучного інтелекту і дата-центрів. За його словами, ШІ стане найбільшим двигуном економічного розвитку в історії США — більшим за нафту, золото, діаманти та навіть інтернет.
«Адміністрація Трампа не дозволила «людям» зі штучного інтелекту робити погані або потенційно погані речі, як-от Даріо (Anthropic!), який зараз вдає із себе «ідеального маленького ангела» — і ми й надалі будемо це робити!» — написав в іншому пості президент США.
За словами Трампа, ШІ не потребує додаткових «запобіжників». На його думку, єдиний необхідний контроль — «сильний і розумний президент (з високим IQ!)». «І в США такий є», — додав Трамп.
Він зазначив, що його адміністрація вже має «величезні кримінальні та регуляторні повноваження» щодо ШІ-компаній.
- Дискусія про безпеку ШІ загострилася після того, як у липні ШІ-моделі OpenAI самостійно здійснили кібератаку на системи стартапу Hugging Face. Також про це заговорили після звільнення дослідника Anthropic Джейкоба Коксона, який публічно заявив, що розробники ШІ більше зосереджені на конкуренції, ніж на безпеці моделей, що потенційно можуть знищити людство.