Євросоюз ще на тиждень продовжив персональні санкції проти Росії — вони мали втратити чинність 15 вересня

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Євросоюз ще на тиждень продовжив персональні санкції проти Росії — тепер вони будуть діяти до опівночі 22 вересня. За цей час країни-члени мають домовитися про подальше рішення.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на речника Ірландського головування в Раді ЄС.

14 вересня посли країн ЄС вдруге зібралися, щоб обговорити продовження санкцій. Персональні санкції ЄС проти РФ мали діяти до 15 вересня. Щоб продовжити їх, потрібна одностайна згода всіх держав-членів ЄС раз на шість місяців.

Наразі тривають необхідні юридичні процедури, щоб рішення про продовження терміну обговорень стало чинним. Паралельно країни ЄС продовжують консультації, підсумки яких обговорять надалі.