Зеленський: Україна готова припинити удари по російській енергетиці, якщо не буде атак з боку Росії (оновлено)

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергообʼєктах. Він додав, що Росія у відповідь погодилася не бити по українських.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

У своєму дописі він ще раз уточнив, що світові ціни на дизель зросли не через війну США з Іраном, а через війну Росії проти України. Наразі ні українська сторона, ні російська не коментували заяву президента США.

Оновлено о 19:10. Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Трампа — за його словами, Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Якщо партнери забезпечать відсутність ударів з боку Росії — Україна теж готова припинити удари.

Раніше Зеленський сказав в інтервʼю телемарафону, що під час зустрічі з Трампом у Нью-Йорку планує обговорити морське та енергетичне перемир’я. Це може відбутися у 20-х числах вересня під час засідання ООН.