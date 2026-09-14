Військові перспективи України погіршуються на тлі браку бюджетних коштів і дефіциту зброї. Світові медіа про війну 14 вересня

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«Бабель»

Останніми тижнями позиції України помітно погіршилися через посилення російських авіаударів, гостру фінансову кризу, хвилю звинувачень у корупції, внутрішньополітичні розбіжності та виснаження міжнародних партнерів, пише The Washington Post. Найбільшу тривогу викликають брак засобів ППО та неочікуваний дефіцит бюджету у $27 млрд.

Протягом всієї війни європейські країни неохоче скорочували свої запаси ППО для допомоги Україні, а новина про дефіцит бюджету стривожила місцевих чиновників. Ще донедавна вони вважали, що пакет €90 млрд задовольнив потреби України на прийдешні два роки. Пошук коштів ускладнюють тривалі дебати довкола бюджету ЄС, внутрішні фінансові проблеми країн-членів та зростання популярності ультраправих партій.

«Україна повинна взятися за справу серйозно, запровадити реальні заходи жорсткої економії та навести лад у роботі [парламенту]. Немає часу на внутрішні ігри. Вони повинні зробити те, що вимагається, щоб отримати наступні платежі від ЄС і МВФ», — заявив виданню високопоставлений європейський дипломат.

Заступник головреда польської газети Rzeczpospolita Міхал Шулджинський присвятив колонку вимогам Дональда Трампа, щоб Україна припинила атаки на російські НПЗ. Можливо, це складна дипломатична гра: тиск на Зеленського лише відвертаючий маневр, тоді як посланці Трампа висувають Путіну жорсткі умови на переговорах. А можливо, Трамп і справді висуває умови Зеленському напередодні суворої зими, яка може вирішити долю війни. Якщо це так, то Європа, і особливо Польща, можуть зіткнутися з небезпечним сценарієм. Важко змиритися з думкою, що президент США хоче навʼязати такий мир Україні, який де-факто є капітуляцією. Варто вірити, що все інакше, ніж здається, і не сприймати його слова буквально, та водночас готуватись до найгіршого, підсумовує автор.

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