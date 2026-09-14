У Сирії спалахнули масштабні протести через зростання цін на пальне
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
У Сирії спалахнули масштабні протести після різкого росту цін на пальне. Це найбільші демонстрації в країні від часу повалення режиму Башара Асада майже два роки тому.
Про це повідомляє Reuters.
Учасники протестів палили шини та перекривали ключові дороги, зокрема трасу між Дамаском і Алеппо. Також вони блокували колони нафтовозів, що прямували до нафтопереробних заводів у центральній частині країни.
У суботу уряд підвищив ціну на дизельне пальне на 40% — до $1,32 за літр. Ціни на 95 бензин зросли на 28% — до $1,47, на 90 бензин — на 26%, до $1,40, а на газ для побутових і промислових потреб — приблизно на 9%.
Деякі протестувальники вимагали відставки міністрів енергетики та економіки, а також голови Сирійської нафтової компанії. У Міністерстві енергетики заявили, що підвищення цін є тимчасовим, а ціни можуть переглянути. Причина дорожчання — ріст світових закупівельних витрат і залежність Сирії від імпорту.
- За оцінками ООН, приблизно 90% сирійців живуть за межею бідності. Підвищення цін на пальне посилило економічний тиск на громадян. Дефіцит нафтопродуктів у Сирії додатково посилився через тримісячне закриття найбільшого в країні НПЗ у Баніясі.