У Сирії спалахнули масштабні протести через зростання цін на пальне

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У Сирії спалахнули масштабні протести після різкого росту цін на пальне. Це найбільші демонстрації в країні від часу повалення режиму Башара Асада майже два роки тому.

Про це повідомляє Reuters.

Учасники протестів палили шини та перекривали ключові дороги, зокрема трасу між Дамаском і Алеппо. Також вони блокували колони нафтовозів, що прямували до нафтопереробних заводів у центральній частині країни.

У суботу уряд підвищив ціну на дизельне пальне на 40% — до $1,32 за літр. Ціни на 95 бензин зросли на 28% — до $1,47, на 90 бензин — на 26%, до $1,40, а на газ для побутових і промислових потреб — приблизно на 9%.

Деякі протестувальники вимагали відставки міністрів енергетики та економіки, а також голови Сирійської нафтової компанії. У Міністерстві енергетики заявили, що підвищення цін є тимчасовим, а ціни можуть переглянути. Причина дорожчання — ріст світових закупівельних витрат і залежність Сирії від імпорту.