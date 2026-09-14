У ДТП в Україні загинув військовий Великої Британії

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Унаслідок дорожньої аварії в Україні загинув військовослужбовець Великої Британії.

Про це 14 вересня повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Аварія сталася в суботу, 12 вересня. У Міноборони кажуть, що родину загиблого вже поінформували. Родичі попросили «надати час» перед оприлюдненням подробиць інциденту.

«Наші думки та співчуття — з близькими загиблого в цей важкий для них час», — написали в британському Міноборони.

Чим займався загиблий військовий в Україні — у відомстві не уточнили. Раніше британський уряд підтверджував присутність «невеликої кількості» своїх військових в Україні для підтримки ЗСУ, а також для охорони британського посла та інших дипломатів у посольстві в Києві. Але точної кількості військових не називали.