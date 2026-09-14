У ДТП в Україні загинув військовий Великої Британії
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
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Унаслідок дорожньої аварії в Україні загинув військовослужбовець Великої Британії.
Про це 14 вересня повідомило Міністерство оборони Великої Британії.
Аварія сталася в суботу, 12 вересня. У Міноборони кажуть, що родину загиблого вже поінформували. Родичі попросили «надати час» перед оприлюдненням подробиць інциденту.
«Наші думки та співчуття — з близькими загиблого в цей важкий для них час», — написали в британському Міноборони.
Чим займався загиблий військовий в Україні — у відомстві не уточнили. Раніше британський уряд підтверджував присутність «невеликої кількості» своїх військових в Україні для підтримки ЗСУ, а також для охорони британського посла та інших дипломатів у посольстві в Києві. Але точної кількості військових не називали.
- У грудні 2025 року Міноборони Британії повідомило про смерть військового внаслідок «трагічного нещасного випадку» під час випробувань нової оборонної системи в Україні. Це стало першим з початку повномасштабного вторгнення офіційно підтвердженим випадком загибелі кадрового британського військового на території України.