Військовим та їхнім родинам можуть дозволити списувати до 100% боргів за кредитами

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В Україні можуть дозволити військовим та їхнім родинам повністю списати кредити. Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу відповідний законопроєкт.

Про це повідомила Рада в телеграмі.

Законопроєкт дасть можливість списувати до 100% боргів за споживчими кредитами для військовослужбовців, цивільних, які перебувають у полоні або зникли безвісти, членів їхніх сімей і людей з інвалідністю внаслідок війни. Водночас банки не зобов’яжуть списувати ці борги. Вони самі вирішуватимуть, анулювати кредит повністю чи частково.

Також за списані борги не доведеться платити податки. А якщо борг уже дійшов до виконавчої служби, провадження зможуть закрити.

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що загальна сума боргів військовослужбовців і членів їхніх сімей лише в банках, які надали інформацію, перевищує 13,75 мільярда гривень. З початку повномасштабного вторгнення деякі банки вже сплатили понад 4,9 мільйона гривень податків власним коштом, коли списували такі борги.