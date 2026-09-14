Нардепка Підласа: Один день війни у 2026 році коштує Україні приблизно $190 млн

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Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

Один день війни у 2026 році коштує Україні приблизно $190 мільйонів. Цього року ця сума на $50 мільйонів більша, ніж у 2024-му.

Про це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Витрати зросли через потребу у зброї, збільшення армії та кількості родин військових, яким держава забезпечує соціальну підтримку. Водночас РФ у першій половині року витратила на війну проти України рекордні $123 мільярди.

За перші 8 місяців 2026 року національна безпека й оборона коштували Україні майже $42 мільярди, не враховуючи військову допомогу партнерів. Власними ресурсами вдалося залучити приблизно $39 мільярдів. Через російські удари бюджет України отримав на $1,35 мільярда менше внутрішнього та імпортного ПДВ.