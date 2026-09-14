У Німеччині підприємицю з українським громадянством звинуватили у шпигунстві — вона допомагала російському розвіднику

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Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила 57-річну підприємицю з громадянством ФРН та України у шпигунстві на користь Росії. Наразі вона вже понад пів року перебуває під арештом.

Про це пише DW.

У прокуратурі називають її Ілоною В. За даними слідства, жінка керувала маркетинговим агентством у Берліні, а також очолювала лобістську асоціацію, завдяки чому мала багато контаків у військових і політичних колах.

Щонайменше з жовтня 2023 року вона підтримувала контакти зі штатним співробітником російської розвідки, який працював у посольстві Росії в Берліні. Жінка неодноразово передавала йому інформацію про резонансні заходи та допомагала організовувати доступ до них, у деяких випадках — під вигаданим ім’ям.

За версією німецької прокуратури, метою було допомогти офіцеру російської розвідки створити власну мережу контактів для розвідувальної діяльності.

Ілону В. також звинувачують у тому, що вона особисто відвідувала заходи, щоб виявляти корисні контакти та потенційні цілі. За даними прокуратури, вона намагалася завербувати людей з Міністерства оборони Німеччини та представників оборонної промисловості.

Невдовзі після її арешту Німеччина видворила ймовірного працівника російської розвідки, пов’язаного із цією справою. У відповідь Москва вислала німецького дипломата.