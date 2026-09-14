FT: Більшість країн ЄС проти того, щоб виключити російського олігарха Усманова із санкційного списку

Новини

Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Більшість держав-членів Євросоюзу виступають проти того, щоб виключити із нового санкційного пакета проти Росії російського олігарха Алішера Усманова. Однак раніше його виключення вимагали Франція та Словаччина.

Про це пише Financial Times.

Ще дві країни — Хорватія та Італія — підтримали виключення Усманова, щоб досягти компромісу, перш ніж 15 вересня сплине дедлайн для продовження санкцій проти Росії. Однак більшість держав-членів ЄС і надалі виступають проти цієї ініціативи.

Усманов перебуває під санкціями ЄС з лютого 2022 року. ЄС описує його як людину, яка має особливо тісні зв’язки з Володимиром Путіним. У блоці вважають, що він підтримував російських посадовців, відповідальних за дії, які підривають територіальну цілісність і суверенітет України. Усманов оскаржує санкції ЄС проти себе в суді.

Якщо країни ЄС не домовляться, санкції можуть припинити діяти. Дипломати кажуть, що більшість держав-членів не хочуть цього допустити.