Росіяни атакували Україну 108 дронами. Скільки знешкодила ППО
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Харківська обласна прокуратура
Російська армія в ніч на 14 вересня атакувала Україну 108 ударними дронами типу «Шахед», «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО збила 85 з них.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Російські дрони влучили в семи місцях.
Зокрема, в Ізюмі на Харківщині постраждали троє людей — росіяни били КАБом. Удар пошкодив і зруйнував будинки й автівки.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині атака пошкодила інфрастуктуру.