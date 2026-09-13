Виготовляли в підпільній лабораторії та продавали по всій Україні. Правоохоронці викрили схему з підробленим препаратом для схуднення

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Служба безпеки України та прокуратура викрили масштабну схему виробництва і продажу підробленого препарату для схуднення Biopatid. Його виготовляли в підпільній лабораторії на Київщині та продавали по всій Україні.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора та СБУ.

За даними слідства, організатор схеми завозив із Китаю тирзепатид — діючу речовину для препаратів, що застосовують для зниження ваги та контролю цукру. Щоб приховати справжнє призначення сировини й обійти митний контроль, її оформлювали як харчову добавку.

Із цієї сировини сумнівної якості виготовляли підроблені ліки у спеціально облаштованій лабораторії на Київщині. Виробництво і зберігання препаратів відбувалися в антисанітарних умовах. Готовий Biopatid продавали через сайт і соцмережі, а також пропонували клінікам, косметологічним кабінетам і медпрацівникам. Для реклами залучали блогерів, акторів та інших публічних людей.

Водночас препарат відправляли покупцям без дотримання необхідного температурного режиму. За даними прокуратури, собівартість основних матеріалів становила приблизно $17, а готовий препарат продавали до $1 200. Від початку року учасники схеми виготовили продукції на понад $5 мільйонів.

Загалом до злочинної організації входили понад 70 людей. Зокрема, слідство повідомило про роль власниці відомої київської клініки. За даними правоохоронців, вона знала про незаконність препарату, але популяризувала його серед колег, на профільних навчаннях і в соцмережах.

Правоохоронці провели понад 250 обшуків у Києві та Київській області, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Миколаєві, Рівному, Харкові, Хмельницькому та Чернігові. Вони вилучили підроблені препарати й сировину, обладнання лабораторії, пакування, техніку і документацію. Також вилучили майже 15 мільйонів гривень у різній валюті, дорогі автомобілі та інше майно.

Загалом про підозру повідомили 27 людям. Серед них — організатор схеми, власниця клініки, митний брокер, працівники лабораторії, пакувальники та менеджери з продажу і реклами.

Підозрюваним інкримінують фальсифікацію лікарських засобів та їхній обіг у складі організованої групи. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство встановлює інших учасників схеми, канали постачання сировини, обсяги виготовлених і проданих препаратів, а також можливих постраждалих від їхнього використання.