Генштаб: Армія РФ втратила на фронті два танки і понад 1 500 військових

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За добу 12 вересня російська армія втратила на війні проти України ще 1 520 своїх військових.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Крім того, росіяни залишилися без двох танків, восьми бойових броньованих машин, 77 артилерійських систем, пʼяти реактивних систем залпового вогню, двох засобів ППО, 17 наземних робототехнічних комплексів, 2 142 БпЛА, восьми крилатих ракет, 410 одиниць автомобільної техніки та пʼяти — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.