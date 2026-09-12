Новини

Український безекіпажний катер знищив російський у Чорному морі. Військово-морські сили назвали цей бій першим безекіпажним катерним боєм в історії.

Про це повідомили у ВМС.

Ціль виявили підрозділи ГУР. Після цього Sargan 3000, оснащений автоматичною туреллю RWS Protector калібру 12,7 мм, атакував і знищив катер росіян.