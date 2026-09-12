Український безекіпажний катер знищив російський у Чорному морі
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Український безекіпажний катер знищив російський у Чорному морі. Військово-морські сили назвали цей бій першим безекіпажним катерним боєм в історії.
Про це повідомили у ВМС.
Ціль виявили підрозділи ГУР. Після цього Sargan 3000, оснащений автоматичною туреллю RWS Protector калібру 12,7 мм, атакував і знищив катер росіян.
- У 2023 році Сили оборони влучили у два російських швидкісних десантних катери в окупованому Криму. Це сталося в селищі Чорноморське, повідомив «Бабелю» представник ГУР Андрій Юсов.