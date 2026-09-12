Euronews: Франція хоче виключити російського олігарха Усманова із санкційного списку ЄС

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Франція хоче виключити російського олігарха Алішера Усманова із санкційного списку Європейського Союзу.

Про це кажуть джерела Euronews.

Словаччина вже тривалий час наполягає на виключенні Усманова та іншого російського бізнесмена Михайла Фрідмана із санкційного списку. Тепер це підтримав і Париж.

За словами співрозмовників, така позиція Франції викликала невдоволення серед інших країн ЄС. У держав-членів виникли питання щодо мотивів Парижу, зокрема через можливі економічні інтереси.

Водночас Франція може розглядати виключення Усманова як політичний компроміс. Париж нібито розраховує таким чином переконати Словаччину підтримати продовження санкційного режиму ЄС.