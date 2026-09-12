Зранку росіяни продовжили бити по Україні. Під ударом були Харківщина і Херсон

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Пресслужба ДСНС

Російська армія від ранку 12 вересня бʼє по Україні — під ударом Харківщина і Херсон. Внаслідок атак є постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки.

На Одещині вже 35 постраждалих через нічну атаку. Ще двоє людей не виходять на звʼязок, пошуково-рятувальні роботи тривають.

У Херсоні вранці через атаку постраждали двоє людей. Вдень постраждав чоловік.

У селищі Старий Салтів на Харківщині постраждала жінка. Дрон влучив у другий поверх пʼятиповерхівки — це спричинило пожежу.

Також стало відомо, що вночі у Краматорську постраждав рятувальник. Це сталось, коли рятувальники гасили пожежу після атаки — РФ вдарила повторно.

Окрім того, у ніч на 12 вересня РФ втретє за останній місяць атакувала «Запоріжсталь» балістичними ракетами. Чотири ракети влучили у виробничий майданчик підприємства — після попередніх ударів 11 і 27 серпня там досі не відновили виробництво.