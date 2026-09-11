ДПСУ: В Україну вже вʼїхали 46 000 хасидів-паломників — вони прибули на свято Рош га-Шана
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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«Суспільне Черкаси»
На святкування Рош га-Шана, яке проходить в Умані, вже приїхали 46 000 хасидів-паломників.
Про це повідомив «Бабелю» речник ДПСУ Андрій Демченко.
За його словами, хасиди почали вʼїжджати в Україну з 20-х чисел серпня. Найбільша їхня активність спостерігалася з 7 по 10 вересня.
Лише за понеділок і вівторок в Україну вʼїхали 11 600 хасидів-паломників, а вчора — 13 700. Також учора Україну залишили 1 300 паломників.
Минулого року на свято Рош га-Шана в Україну приїхали майже 40 000 хасидів.
- Рош га-Шана — це свято Нового року для всіх, хто сповідує юдаїзм. Його святкують дві доби, а у цьому році воно припадає на 11—13 вересня.
- Хасиди-паломники їдуть в Умань, бо там похований їх духовний наставник — цадик Нахман з Брацлава. У заповіті він обіцяв заступництво перед Богом і щастя кожному, хто приїде на його могилу на Рош га-Шана і помолиться там.