ДПСУ: В Україну вже вʼїхали 46 000 хасидів-паломників — вони прибули на свято Рош га-Шана

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«Суспільне Черкаси»

На святкування Рош га-Шана, яке проходить в Умані, вже приїхали 46 000 хасидів-паломників.

Про це повідомив «Бабелю» речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, хасиди почали вʼїжджати в Україну з 20-х чисел серпня. Найбільша їхня активність спостерігалася з 7 по 10 вересня.

Лише за понеділок і вівторок в Україну вʼїхали 11 600 хасидів-паломників, а вчора — 13 700. Також учора Україну залишили 1 300 паломників.

Минулого року на свято Рош га-Шана в Україну приїхали майже 40 000 хасидів.