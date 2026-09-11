ЄС схвалив €6,1 млрд для України на ППО, дрони й ракети. Рішення дозволить закупити ракети для Patriot

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NATO / Website

Європейська комісія схвалила €6,1 мільярда для України на протиповітряну оборону, безпілотники й ракети в межах Ukraine Support Loan. Це рішення також дозволяє Україні купувати американські ракети PAC-3 для систем Patriot.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає кореспондентка «Бабеля».

За його словами, пакет передбачає п’ять винятків зі стандартних умов програми. Три з них стосуються українських безпілотників і компонентів, ціна яких перевищує встановлені ліміти. Ще два — американського обладнання, зокрема ракет PAC-3. Україна зможе купувати їх і через механізм НАТО PURL.

За словами Кубілюса, Європейська комісія зараз опрацьовує заявку на виплату €4,7 мільярда, яка надійде після вже виплачених €8,3 мільярда.

Перед виділенням коштів ЄК перевіряє контракти, щоб забезпечити їхню відповідність умовам Ukraine Support Loan та умовам закупівель, погодженим з державами-членами.