«Сукню помсти» принцеси Діани виставили на аукціон

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Sotheby’s

Сукню, яку принцеса Діана одягла на вечірку в Лондоні через кілька годин після виходу в ефір документального фільму, в якому тодішній принц Чарльз визнав, що зраджував її під час їхнього шлюбу, виставлять на аукціон.

Про це пише BBC.

Її ефектна поява в галереї Серпентайн у 1994 році в чорній шовковій вечірній сукні, створеній на замовлення дизайнеркою Крістіною Стамболіан, стала культовим моментом поп-культури. Медіа охрестили це вбрання «сукнею помсти».

Стилістка Діани Анна Гарві пригадує, що принцеса «хотіла виглядати на мільйон доларів». Перед благодійною вечерею вона останньої миті змінила вбрання й обрала вечірню сукню без бретелей від грецької дизайнерки Крістіни Стамболіан. Вона доповнила її королівською прикрасою, чорним клатчем і чорними туфлями.

Аукціонний дім Sotheby’s очікує, що 9 грудня сукню продадуть за суму до $300 000. Востаннє цю сукню виставляли на аукціон у 1997 році, коли принцеса продала 79 своїх суконь, аби зібрати гроші для благодійних організацій.

Вінтажний автомобіль Jaguar XJ40, на якому Діана приїхала на захід, на початку цього року продали на аукціоні за £66 250 ($89 600).