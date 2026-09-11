Канада ввела санкції проти людей, причетних до депортації українських дітей

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Канада ввела санкції проти восьми людей, причетних до депортації українських дітей.

Про це повідомило канадське МЗС.

Також до санкційного списку потрапили люди, які нині або раніше були залучені до навʼязування російської ідеології та мілітаризації.

За даними ініціативи «Діти війни», станом на 11 вересня росіяни депортували або примусово перемістили 20 651 українську дитину. Повернути вдалося 2 557 дітей.

З урахуванням нового пакета канадські санкції проти РФ охоплюють понад 3 500 людей та організацій. Окремо під санкціями перебувають понад 600 суден, пов’язаних із російським тіньовим флотом. Востаннє Канада розширювала санкції проти Росії у серпні.